Veronice je 25 let. Petrovi 54. Jejich generace si moc nerozumí. A tak si řekli, že to zkusí prokopnout. V prvním dílu podcastu „Generační konflikt“ si vysvětlují, co si jedna generace myslí o druhé a v jaké kdo je krizi. Co Veronika řekne na to, že Generace Z je přecitlivělá a nemaká? A co Petr na to, že boomerům jde jen o prachy? A jako bonus generační slovníky. Jak dopadne znalostní souboj „Rizz“ versus „SSM“?

