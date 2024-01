Vypadá to, že Viktor Orbán není jen naivní „chcimír“ jako třeba Alena Schillerová, ale že si ve skutečnosti přeje vítězství Ruska. Pokud nepřestane blokovat evropskou pomoc Ukrajině, je na čase, abychom proti němu v EU tvrdě zasáhli – možnosti k tomu máme. Bruselský diktát vysvětluje nejen je, ale i to, kdo by měl být novým šéfem NATO a kdo by se neměl stát českým eurokomisařem.

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.