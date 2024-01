Marek Mora měl před lety nabídku stát se českým premiérem, byl u toho, když se Mirek Topolánek málem popral s francouzským prezidentem Nicolasem Sarkozym. V Bruselském diktátu vůbec poprvé promluvil o tom, jak to tehdy bylo. Především ale platí, že žádný Čech neměl příležitost pozorovat fungování eurozóny z takové blízkosti a tak dlouhou dobu jako Mora, který je dnes náměstkem ministra financí. Když zuřila dluhová krize eurozóny, působil v nejvyšších funkcích v Bruselu. Absolutně nebere argumenty, že přijetí eura by Čechy posunulo do nějakého lepšího klubu v rámci EU. Naopak se obává, že eurozónu může potkat ještě horší krize, než když se hroutilo Řecko a další státy. Mora ale mluví i o nesporných výhodách společné evropské měny. Celkově vzato ale podle něj pro Česko euro nedává smysl – a vysvětluje proč.

