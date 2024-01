Dobré ráno z Hospodářských novin, je úterý 16. ledna, pokračuje Davos, své projevy přednese šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová i Volodymyr Zelenský, v Jizerských horách zase sněží, takže bude i na běžky a od mikrofonu Ranního brífinku vás zdraví Jaroslav Mašek.

Přežití pražské burzy záleží na zásazích politiků do polostátní energetické skupiny ČEZ. Ostrý výrok včera pronesl v rozhovoru s agenturou Bloomberg generální ředitel burzy Petr Koblic. Obrat hlavního indexu PX se od vrcholu v roce 2007 snížil do konce loňska o 87 procent. Investoři dlouhodobě poukazují na to, že vláda svými výroky o zestátnění ČEZ nebo jeho části nevratně poškozuje důvěru v celý kapitálový trh v Česku.

Hlavním hostem dnešního Ranního brífinku je byznysový reportér Michael Mareš, který komentuje vývoj hospodaření Alzy a celého e-commerce českého trhu. Mimo jiné hovoří o vztahu Amazonu k tuzemskému trhu.

