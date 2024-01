Dobré ráno z Hospodářek, už se jen 362krát vyspíme a bude silvestr, letos musíme čekat o den déle, protože narozeniny oslaví i ti, kteří se narodili 29. února. Pokud jde o volna, tak prvního a osmého května jsou letos středy, Cyril a Metoděj vycházejí na pátek, 28. říjen je pondělí, avšak 17. listopadu je neděle. Silvestr si letos užijeme kvůli přestupnému roku až v úterý a Vánoce vyjdou přesně doprostřed pracovního týdne. To je vše, co potřebujete vědět z letošního kalendáře při plánování vaší dovolené, pojďme pracovat, od mikrofonu Ranního brífinku zdraví Jaroslav Mašek.

Německo loni poprvé v historii vyrobilo více než polovinu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Bylo to přesně 55 procent, předloni jeho obnovitelné zdroje daly 48 procent. Do šesti let se chce dostat nad osmdesát. To je dobrý základ pro naše hlavní téma – česká energetika v roce 2024. To přišel okomentovat hlavní expert Hospodářských novin na energetiku Jan Brož.

V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.

Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.