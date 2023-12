Nastává možná nejdůležitější doba od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Jak v USA, tak v Evropě se začíná drolit dosavadní podpora Kyjeva. Na jejím pokračování se zatím nedokázaly domluvit jak hlavní americké politické strany, tak státy EU. A české veřejné mínění se začíná od Ukrajiny zásadně odvracet. Jak to s Ukrajinou dopadne? Klíčový týden ale nastal i pro českou politiku, mělo by být jasno o tom, jestli Miroslav Kalousek uspěje se svou snahou rozvrátit vedení TOP 09, a tím i koalici Spolu. Proč to zdaleka není jen Kalouskova chyba? Dozvíte se v Bruselském diktátu. Uslyšíte v něm i o tom, co si myslet o regulaci umělé inteligence, na které se dohodly země EU a Evropský parlament.

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

