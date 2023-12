Je to téměř přesně rok, co veřejnost na celém světě dostala do rukou nový nástroj. Na první pohled jednoduché okénko na webové stránce podobné třeba tomu ve vyhledávači. Jenže ChatGPT je jiný. Ovládá ho umělá inteligence, která si s uživatelem povídá, dokáže mu odpovědět na otázky a také za něj vyřešit některé problémy. Co nám první rok s umělou inteligencí přinesl a co nám naopak vzal? A jak se bude přelomová technologie a s ní i celý svět měnit dál?

„Umělá inteligence je možná naše jediná šance do budoucna. Ale zároveň jde s tím i Pandořina skříňka. Minimálně stejně, kolik se investuje do vývoje AI, by se mělo investovat i do přípravy společnosti na tu novou realitu. A to se neděje,“ říká v Ranním brífinku expert na oblast umělé inteligence a nezávislý konzultant Jan Romportl.

V tomto podcastu držíme – až na výjimky – krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.