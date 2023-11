Miroslav Kalousek vytáhl proti Markétě Pekarové Adamové a chce kandidovat do Evropského parlamentu. Úplně nejvíc tím ale může poškodit ODS – pokud se to stane, je v ohrožení Petr Fiala jako šéf strany i další existence koalice Spolu. Proč to Kalousek dělá a jakou má šanci uspět? A byl by dobrým europoslancem? V Bruselském diktátu ale uslyšíte taky o absurdním dramatu v Německu, kterému se takoví Řekové musí hlasitě smát. A které dopadá i na nás. A probereme taky, jak je na tom svět se snižováním emisí v době, kdy každou chvíli začne velká konference o klimatu.

Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.

