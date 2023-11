Zvykli jsme si posuzovat situaci podle toho, co bychom si přáli, nikoliv podle toho, co se reálně děje. A je prostě faktem, že Rusko teď má nad Ukrajinou jasnou výhodu. Je v silách Evropanů a Američanů změnit to? Co by se muselo stát a co bude v...

Bruselský diktát