Narodili se už do svobodného světa, vyrůstali doslova online, smartphone je u nich samozřejmost, sociální sítě přirozené prostředí. Říká se jim generace Z – dnes jsou to dvacátníci, kteří opouštějí školy a vstupují na pracovní trh. A jsou prý o dost jiní, než byli příslušníci předchozích generací. A to dokonce tak, že to firmám a jejich manažerům motá hlavy. Do tří let přitom budou tvořit až čtvrtinu pracovního trhu. A ten se s nimi změní. „Ukazuje se, že dlouhodobý trend generace Z je opuštění modelu celoživotní kariéry v jedné profesi,“ říká v Ranním brífinku konzultant Jan Císař. Firmy se podle něj musí mladým přizpůsobit a respektovat je.

V tomto podcastu držíme – až na výjimky – krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.