Od 5. prosince nebude možné do Česka dovážet benzin ani naftu vyrobené z ruské ropy. Končí totiž jedna z výjimek ze sankcí proti Rusku. Ve výrobě nafty přitom Česko není soběstačné a její část dováží ze Slovenska, kde ji ale tamní rafinerie vyrábí právě z ruské ropy. Co to bude znamenat pro český trh a hrozí růst cen pohonných hmot? Také na to v Ranním brífinku odpovídá analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.

Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.