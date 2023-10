Dobrý den z Hospodářek, je pátek 27. října. Dnes si dáme krátkou, ale výstižnou rekapitulaci hádky premiéra a prezidenta o konsolidační balíček. Prezidentovi se nelíbí, protože je prý moc měkký, premiér ho hájí. Je to aktuální proto, že balíček brzy dostane Petr Pavel k podpisu, a jak víme, měl problém už s vládní důchodovou reformou, takže to může být hodně zajímavé. Půjdeme na to hned po několika byznysových zprávách.

V tomto podcastu držíme – až na výjimky – krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.

Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.