Podle výsledků Indexu digitální ekonomiky a společnosti, který každoročně zpracovává Evropská komise, se Česko umístilo až na 20. příčce z 27 členských zemí EU. Digitalizace je i podle výsledků indexu stále slovo, o kterém politici více mluví, než aby je reálně řešili.

O tom, jestli má stát jasno, jaké služby chce nabízet a kdo by je měl připravovat, k čemu je nová Digitální agentura a co by doopravdy dokázalo relativně rychle zlevnit a zefektivnit chod státu, jsme v Ranním brífinku hovořili s Jakubem Holubem, viceprezidentem pro veřejný sektor NCEE IBM Consulting.

