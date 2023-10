Izrael má právo na odvetu, ale když zajde příliš daleko, doplatí na to on sám i my v Evropě. Ne, teroristickou organizaci Hamás je potřeba zničit – a Izraelcům se to může podařit. Tento spor řešíme v nejnovějším Bruselském diktátu. Je taky o...

17. 10. 2023 ▪ 56:48 min.