Dobrý den z Hospodářek, je úterý 10. října. Svět žije brutálním útokem teroristů Hamásu na Izrael – a my se podíváme na to, jaké ohlasy má v Česku. Pobavíme se s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN) o tom, zda by měla být trestná podpora teroru, i o tom, jestli by měla natrvalo skončit podpora palestinské autonomie od EU. Půjdeme na to hned po několika byznysových zprávách.

