Kdo chce rozumět tomu, co se děje kolem něj, měl by se mnohem víc zajímat o Evropu než o Česko. Tuhle pravdu v Česku chápe opravdu málokdo a my to chceme změnit – a to v novém podcastu Bruselský diktát. Ukážeme vám, že dění v Evropě je nejen důležité, ale že to rozhodně není žádná nuda. A zjistíte taky, jak konkrétně Češi Evropu (ne)ovlivňují. Podcast Bruselský diktát právě teď rozjíždí Ondřej Houska a Michal Půr. O čem bude první díl?