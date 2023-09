David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny, je dalším hostem v nové podcastové sérii Hospodářských novin s názvem reVize Česka. Ta navazuje na úspěšnou jarní konferenci, uspořádanou v partnerství s podnikatelskou iniciativou Druhá ekonomická transformace, která sdružuje významné tuzemské byznysmeny a chce pomoci změnit republiku v dalších třech dekádách v otevřenou a úspěšnou zemi.

Jaké jsou podle Davida Navrátila klíčové nedostatky české ekonomiky, co bychom měli zlepšit a kde naopak leží dobré příležitosti? Zde výběr pěti jeho výroků, které v podcastu zazní, včetně času, kdy je najdete.

O chudnutí

čas 6:45 – „Když se dívám na průměrnou českou spotřebu, tak jsme se vrátili někam do roku 2016. A pětina domácností s nejnižšími příjmy jsou někdy v roce 2010 se svou reálnou spotřebou. Oproti jiným krizím ta dnešní tvořená inflací postihuje i střední třídu, což zatím nebylo v Česku běžné.“

O ČNB

čas 11:47 – „ČNB si snížením úročení povinných minimálních rezerv na nulu nedrží svou tvář. Komunikačně se dostávají ještě do větších problémů, než kdyby snížili úroky. Říkají, že důvodem pro tento krok bylo snížit náklady na měnovou politiku. Takže centrální bance už nejde o inflaci, ale jde jí o hospodářský výsledek? Tím se ještě víc zahrabávají do komunikačního bláta.“

O vizi pro Česko

čas 17:40 – „Chybí nám vize. Nevíme, co vlastně chceme. Když přijde nějaký problém, tak jsme dobří v tom, že ho řešíme improvizací. To nám jde. Ale nejsme schopní cíleně za něčím v ekonomice jít. Rádi kritizujeme a hledáme si nepřítele venku. Místo abychom si všimli, že náš hlavní nepřítel je v našich hlavách.“

O depresi a mánii

čas 19:50 – „Jsme maniodepresivní národ. To znamená, že máme i manické fáze. Viděli jsme to naposledy v letech 2015 až 2017. Dobrý trh práce, růst mezd a klidné prostředí obrátily depresi do manické fáze a lidé chtěli začít rychle naplno utrácet. Jenže český stát není stavěný na Čechy.“

O růstu pro Česko

čas 52:10 – „Prioritizace pro naši ekonomiku je velmi důležitá, abychom se byli schopni odpoutat od naší pasti středních příjmů a začali růst na úrovni, na kterou skutečně máme. Pět až šest procent je růst, který je česká ekonomika schopna zvládnout dlouhodobě, ale ne ve struktuře, jakou má dnes.“