Čtyři podmínky pro lepší budoucnost české ekonomiky popsal v dalším dílu podcastu reVize Česka generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny Tomáš Salomon. „Potřebujeme větší sebevědomí, dobré příklady z byznysu a inspirovat další firmy do světových ambicí. A stále potřebujeme být atraktivní pro zahraniční investory,“ uvedl Salomon, který hovořil, jak sám říká, s nasazeným kloboukem Druhé ekonomické transformace, tedy jako ambasador a člen správní rady organizace, jež čtvrtým rokem podporuje modernizaci české ekonomiky.

Velkým tématem pro Tomáše Salomona je „rozpohybovat“ konzervativní úspory Čechů směrem, z něhož by mohla benefitovat tuzemská ekonomika a přes vyšší výnosy i samotné domácnosti. „Máme silnou spořící kulturu, míra úspor českých domácností je 19 procent, což je na špici EU. To můžeme považovat za ctnost, ale realita je taková, že schopnost bank a dalších institucí zhodnotit je a porazit inflaci je malá a úspory se v posledních letech znehodnocují. Takže domácnosti by mohly bohatnout víc, než se děje,“ uvedl šéf České spořitelny.

Jaké jsou recepty a možnosti, jak „rozinvestovat“ Česko? Nejen o tom hovoří v reVizi Česka. „Mojí noční můrou je, že zvedneme investiční apetit, ale ty peníze odejdou do amerických firem. Byla by to škoda a české ekonomice by to nepomohlo,“ dodává.