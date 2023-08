Koalice má jen několik dní na to, aby se dohodla na konečné podobě konsolidačního balíčku. Jeho součástí jsou i škrty v národních dotacích, podle ministra financí Zbyňka Stanjury chce kabinet v příštích dvou letech snížit jejich celkový objem o 54 miliard korun. Nakolik je to reálné a kde se dá šetřit, tak to jsme v Ranním brífinku podrobně rozebrali s Danielem Bártou, ekonomickým analytikem Národní rozpočtové rady.

