Proti plánu na výrazné zpřísnění emisních norem u aut nejdřív Česko vytáhlo tak, jak bylo jeho špatným zvykem – tedy s hlasitou kritikou, že vše je nepřijatelné a vše je potřeba rovnou hodit do koše. Po tomto politickém lomozu se věci chopili úředníci a diplomaté i politici se uklidnili. A tak to nyní vypadá, že by se Česku mohlo podařit dosáhnout výrazného zmírnění návrhu – prostě proto, že předkládá argumenty a dokáže získat spojence. Víc uslyšíte v dnešním Ranním brífinku HN.

