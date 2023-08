Dobré ráno z Hospodářských novin, je úterý 15. srpna. Česká vláda je zpět z dovolené a začíná tak naplno porcování konsolidačního balíčku, Slováci ukážou vývoj HDP za druhé čtvrtletí a Německo zase oznámí index důvěry v ekonomiku. Dnešním ranním brífinkem a ekonomickými událostmi vás provede Jaroslav Mašek.

Hlavním hostem je redaktor HN Otakar Schön, který již více než rok popisuje své zkušenosti s přípravou a provozem domácí solární elektrárny. Na podzim vyjde celá jeho kniha s názvem „Zápisky začínajícího solárníka“. Co by udělal jinak? Na co si dát při plánování solární elektrárny pozor. A co je nejlepší bonus k samotné elektrárně?

