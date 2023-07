Když padne otázka na nejrazantnější a nejchytřejší feministickou novinářku, tak většině lidí v Česku naskočí jméno Silvie Lauder. Autorka z týdeníku Respekt nyní vydala Knihu v pasti pohlaví a navíc přijala poznání do dalšího dílu podcastu Boomer & Danuše. Řeč bude o nerovnostech a hrozbách, kterým ženy v Česku stále čelí od poznámkách o vzhledu, věčné sexualizace, násilí až po nerovné odměňování. A protože si Silvie je skutečně průrazná a s Danuší Nerudovou si výborně rozuměla, boomer Petr Honzejk byl tentokrát celý díl v hluboké defenzivě, ba se spíše svíjel v provazech.

V tomto podcastu Petr Honzejk a Danuše Nerudová hledají odpověď na otázky, proč to mají ženy v Česku často těžší, než je zdrávo, co chlapi stále nechápou a jak to změnit.