Peníze, technologie, umění, architektura! Připravili jsme pro vás sérii letních podcastů Hospodářských novin. Petr Honzejk a Julie Hrstková natáčeli společně s Jiřím Žárským ve speciálním studiu zapůjčeném firmou Shopa Redesign na letním festivalu v Trojanovicích. Nudit se nebudete!

Létající auto, sen, který se dá pořídit už za půl milionu, říká propagátor létání ve vírníku Pavel Březina

„Zajdeme na kafe“ říká člověk běžně. Zaletět si na kafe, nebo třeba na hudební festival, na to už je zapotřebí létající auto neboli vírník. Co všechno se dá s vírníkem dělat, kolik stojí, jak je těžké ho řídit a co se stane, když vírník začne „padat“? Nejen o tom jsme mluvili s propagátorem létání ve vírníku, dobrodruhem a podnikatelem Pavlem Březinou.