Francouzská herečka Chantal Poulain je skutečná dáma. Jak vidí pozici žen v Česku ve srovnání s Francií? Co nám chybí? V dalším dílu podcastu Boomer a Danuše ji Danuše Nerudová a Petr Honzejk vyzpovídají i na téma sexuálního obtěžování ve filmovém průmyslu. A popovídají si s ní o její roli mrchy v seriálu Ordinace v Růžové zahradě nebo o tom, kdo jí zabránil jet Rallye Paříž–Dakar.

V tomto podcastu Petr Honzejk a Danuše Nerudová hledají odpověď na otázky, proč to mají ženy v Česku často těžší, než je zdrávo, co chlapi stále nechápou a jak to změnit.