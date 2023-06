Vládní úsporný balíček ještě není schválen a ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS už připravuje balíček číslo 2. A to i přesto že v rozhovoru pro HN před časem avizoval, že žádný balíček II. nebude. To by prý totiž znamenalo, že jedničku udělala vláda špatně. Jenže další navržené škrty jdou sice v mnohém ještě dál než ty původní, ale výsledný schodek rozpočtu má být po nich ještě vyšší. „Ty kroky nejsou transparentní a nejsou srozumitelné. Možná půjdou vysvětlit, ale já jim nerozumím,“ komentuje to v Ranním brífinku politický matador Miroslav Kalousek.

