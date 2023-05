Jaké benefity přináší lidem existence chráněných území a národních parků? A v jaké podobě vlastně máme přírodu chránit? Také to uslyšíte v novém díle podcastu Starosta, jehož hostem je ředitel CHKO Beskydy František Jaskula. „Zásadní je, aby ochranu přírody vzali za svou místní a řekli, že to chtějí. Nic nemá smysl prosazovat proti jejich vůli, pak to nebude fungovat,“ říká.

Nejen Beskydy v posledních letech hlásí stále větší zájem návštěvníků. „Třeba na Lysé hoře můžete vybrat kterýkoliv den v roce a kteroukoliv hodinu – vždycky tam někdo projde, třeba i ve tři ráno,“ popisuje Jaskula. Množství návštěvníků ale znamená komplikovanější život pro zvířata. „Ta už často nemají kam utéct, problém je, že v horách není nikdy klid,“ dodává.

Má smysl vstup do hor regulovat a jakým způsobem? Proč jsou Beskydy označovány za poslední „živé“ hory? A jak se daří velkým šelmám? Nejen na to se v podcastu ptá jeho moderátor a starosta Trojanovic Jiří Novotný.