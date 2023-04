Komentátor Hospodářek Petr Honzejk si dělal v prezidentské kampani z Danuše Nerudové legraci, že chodí v županu. Vůbec mu nedošlo, že přesně kvůli takovým mikroagresím se ženám v Česku do veřejného života příliš nechce. Řada lidí kolem Danuše Nerudové mu to také dala na sociálních sítích po zásluze pořádně „sežrat“. Nakonec ale s Danuší Nerudovou nejenže uzavřeli mír, ale domluvili se, že budou připravovat společný podcast. Jmenuje se „Boomer a Danuše“ a je o tom, proč to mají ženy v Česku těžší, co chlapi nechápou a jak to změnit. Toto je první díl, doufáme, že si ho užijete!

Co v něm uslyšíte?

2:23 Jak to bylo s tím, že Nerudová „chodí v županu“.

5:15 Co to je mikroagrese vůči ženám a jaké Nerudová zažívala v kampani.

11:06 Proč jsou někdy největšími nepřáteli žen ženy.

14:05 Co si muž může vůči ženě dovolit, aby to nebylo vnímáno jako agrese.

19:25 Jak to bylo s reakcí Nerudové na posunutý titulek „Pavel by si vzal Nerudovou na Hrad jako účetní“.

21:22 Byla dopředu Nerudová v prezidentské volbě znevýhodněná jako žena?

22:25 Může se vůbec v Česku někdy stát žena prezidentkou?

22:05 O nenápadných maskulinních slovních tvarech, které formují uvažování společnosti.

Podcast Boomer a Danuše bude vycházet každý druhý pátek. Příště bude hostem Danuše Nerudové a Petra Honzejka Darina Vymětalíková, první žena, která v České televizi komentuje hokej.