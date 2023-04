Historii si někdy až příliš idealizujeme, říká v novém díle podcastu Starosta HN Jindřich Ondruš, ředitel Národního muzea v přírodě. To sdružuje čtveřici muzeí – v Příkazích, v Hlinsku, Zubrnicích a v Rožnově pod Radhoštěm, kde působí právě Ondruš. „Jeden z našich úkolů je ukazovat i to, jak těžký dřív život byl, že to, co bereme jako zlatý věk, tak to vůbec neplatilo,“ vysvětluje Ondruš.

Ten patřil k odborníkům, kteří se podíleli také na obnově vyhořelého Libušína. Nakonec se rozhodli, že horskou chatu nevrátí do podoby před požárem, protože už od svého vzniku prošla několika úpravami, ale obnoví ji do původní, téměř sto let staré podoby po jejím dokončení. Jak se daří skanzenům? Roste zájem o historii? A jakým způsobem uchovat vzpomínky na současnost pro příští generace? Také na to se v podcastu ptá jeho moderátor a starosta Trojanovic Jiří Novotný.