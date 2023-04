Dvacet let zpátky. To byla doba, kdy se ještě dalo něco pozitivně měnit na tuzemském důchodovém systému. Nestalo se. A dnes už se realisticky skutečná reforma podle expertů dělat nedá, spíše jen změny parametrů. Přesto, má to smysl? A co by se mělo změnit jako první? O budoucnosti důchodu dnes jedná koalice s opozicí, například podle hlavního ekonoma společnosti Cyrrus Víta Hradila to ale valný efekt mít zřejmě nebude. Proč, na to odpovídá dnešní Ranní brífink.

