Dobré jitro z Hospodářek, je pondělí 27. března a nejprve malé dopravní okénko. Na pražskou Malou Stranu se vrátí tramvaje, protože oprava frekventované trati z Klárova na Újezd skončila díky dobrému počasí skoro o týden dřív. Na pražské letiště zase přiletí letadlo Korean Air, protože se obnovuje pravidelná linka z Prahy do Soulu. Zároveň až do úterý mohou být rušeny některé lety přes Mnichov kvůli tamní stávce. Dávejte pozor, stávka pojede po celém Německu. To je vše, co z dopravy potřebujete vědět, pojďme na ekonomiku.

Šéfka domácího Hospodářek Michaela Ryšavá okomentuje nový návrh služebního zákona, který umožní jednodušeji se loučit s úředníky včetně dohod, které jsou běžné v soukromé sféře. Zároveň okomentuje nový trend na pracovním manažerském trhu.

V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.