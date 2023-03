Dobrý den z Hospodářek, je pátek 24. března. Dnes se podíváme na hodně kontroverzní téma, na možnost zavedení maximální třicetikilometrové rychlosti ve městech. Po Praze nyní týden co týden pochodují zpomalovací aktivisté, řidiči jim nadávají, takže se poptáme, o co jim vlastně jde. Tedy samozřejmě ne řidičům, ale aktivistům. Já jsem Petr Honzejk a půjdeme na to hned po několika komentovaných byznysových zprávách.

