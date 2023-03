Dlouhé stoly, dlouhé koberce, dlouhá jednání. V Kremlu skončilo třídenní setkání ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho čínského protějšku Si Ťin-pchinga. Přineslo hodně frází, ale jinak spíše nic než moc. Stane se tedy z Moskvy pouhý vazal Pekingu, jak se už delší dobu spekuluje? Co kdo získal nebo naopak ztratil a jaký to bude mít význam do budoucna? „Je nepochybné, že Rusko chtělo větší podporu, a zdá se, že ji nedostalo,“ komentuje to v Ranním brífinku politický geograf Michael Romancov.

