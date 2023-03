Dobrý den z Hospodářek, je středa osmého března. Zítra bude hlavní událostí inaugurace nového prezidenta Petra Pavla. Ale na Hradě nyní ráno stále ještě – obrazně řečeno – sedí Miloš Zeman, takže se mrkneme na jeho dědictví v ekonomické oblasti. Hlavně na to, co udělal s Českou národní bankou, kterou měl, vzhledem k prezidentským pravomocem, jaksi ke hraní. Omlouvám se, ale hezké povídání to po ránu nebude. Já jsem Petr Honzejk a samozřejmě nabídnu i pár komentovaných ekonomických zpráv!

