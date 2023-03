Vysoké úrokové sazby a drahé hypotéky takřka zastavily prodeje bytů. Do popředí zájmu se opět dostalo nájemní bydlení, které loni prudce zdražilo. „V letošním roce s tak velkým růstem nájemného nepočítáme. Poptávka po tomto bydlení sice poroste, současně ale lidé narazí na své příjmové limity. Ceny proto podle našich odhadů stoupnou zhruba o pět až patnáct procent podle lokality,“ říká v Ranním brífinku HN marketingový ředitel společnosti UlovDomov.cz Robert Johnson.

V další části rozhovoru se dozvíte, jaký vliv měla pandemie, co za poučení si z toho máme vzít a jestli se nájemní trh vrátil do „starých kolejí“. Probereme, jaká je pravděpodobnost, že v bytě bude bydlet neplatič. A co by měli legislativci ještě dořešit, aby bylo nájemní bydlení bezpečnější pro nájemce i pronajímatele.

