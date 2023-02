Dobrý den z Hospodářek, je pondělí 27. února. Dnes se podíváme na to jak vzniká tým nového prezidenta Petra Pavla. Zavoláme politologovi Tomášovi Lebedovi, který povede nově zřízený odbor domácí politiky a poptáme se, s čím a co bude prezidentovi radit. Jak by třeba podle něj měl Petr Pavel překonávat rozdělení společnosti? Autor brífinku Petr Honzejk samozřejmě nabídne i komentované ekonomické zprávy.

