Dobré jitro, je středa 22. února, svátek slaví Petr, tedy i Petr Svoboda, který před pětadvaceti lety vstřelil vítězný gól Rusům na turnaji v Naganu. O tom, co teď bývalý hokejista a sportovní byznysmen dělá a jak se dívá na svět kolem sebe, se můžete dočíst právě teď ve velkém rozhovoru pro HN. To je ze sportu všechno, co potřebujete pro dnešek vědět, pojďme na ekonomiku.

Její letošní vývoj a světlé i temnější stránky popisuje v rozhovoru Ranního brífinku hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. Pro letošek je ve výsledku optimistický, hlavně ve srovnání s odhady vývoje ke konci loňského roku. Evropská i americká ekonomika jedou nad očekávání dobře a v Česku funguje firemní sektor. Hlavním problémem tak zůstává inflace a až maniodepresivní nálady Čechů.

