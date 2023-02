Stále větší část své agendy musí i ty nejmenší obce řešit v online prostředí. Zvládají ale kromě samotného přechodu do digitálního světa také péči o zabezpečení citlivých dat a dokumentů? Právě touto otázkou se zabývá nový díl podcastu Starosta HN.

Jeho hosty jsou Martin Konečný, zakladatel otevřené platformy Cybersecurityplatform.cz, a Patrik Slabý, člen realizačního týmu platformy. „Pokud budeme mít technologie a nebudeme mít proškolené lidi, tak to k zajištění bezpečnosti stačit nebude. Jedině vzdělaný uživatel je bezpečný uživatel,“ připomínají.

Co by měly obce udělat pro zvýšení své kyberbezpečnosti? Jaké legislativní změny se jich v této oblasti budou týkat? A v čem dělá většina z nás chybu při volbě hesla do nejrůznějších služeb? Také na to se v podcastu Starosta zeptá jeho moderátor a starosta Trojanovic Jiří Novotný.