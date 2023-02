Zatímco platy učitelů na základních a středních školách v minulých letech výrazně vzrostly, vysokoškolských pedagogů se velké přidávání netýká. Také proto jsou investice do lidí jednou z priorit, které si při nedávném nástupu do funkce dal nový rektor Ostravské univerzity Petr Kopecký. „Odborný asistent s velkým doktorátem v tuto chvíli často váhá, zda raději nejít učit na základní nebo střední školu, kde by okamžitě měl třeba o pět, deset tisíc měsíčně víc,“ popisuje situaci v oboru Kopecký.

Problém se podle něj týká hlavně humanitních a uměleckých oborů, technické, přírodovědné nebo medicínské jsou na tom lépe. „A stále může univerzitní prostřední nabídnout větší svobodu, tvůrčí činnost, stimulující prostředí,“ vyjmenovává Kopecký důvody, které odborníky na univerzitách také pomáhají udržet. „Musíme ale jednat s ministerstvem, aby se ty platové nůžky nerozevíraly tak rychle,“ dodává.

Jak jsou na tom české vysoké školy v porovnání se světem a můžou se někdy dostat mezi stovku nejlepších univerzit světa? Měly by se od sebe navzájem více odlišovat? A jak se vypořádat se vzrůstající nedůvěrou k elitám, včetně akademických? Také na to se v podcastu Starosta HN ptá Petra Kopeckého moderátor a starosta Trojanovic Jiří Novotný.