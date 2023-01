Babiš se dá v debatě zastavit pouze fyzickým dotekem, říká Světlana Witowská

Výpady jako „neskákejte mi do řeči“ nelze ze strany Andreje Babiše v televizních debatách akceptovat. Moderátoři musí korigovat lži, říká hvězda televizní publicistiky se zkušeností z debat před posledními prezidentskými volbami Světlana Witowská.

Jak by Babiše uřídila? Co vyčítá ohledně vedení debat televizi Nova? Proč se zlobí na novináře, kteří psali, že v debatě ČT Babiš zvítězil? Co by měl Petr Pavel na poslední chvíli změnit? A proč vlastně celá scéna naskočila na témata udaná Babišovým týmem? To všechno se dozvíte v dalším dílu podcastu Petra Honzejka Na Hrad.

