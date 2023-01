Po měsíci, kdy počasí připomínalo spíše jarní měsíce, se do Česka opět vrátila zima. Lyžařské areály mohutně zasněžují, o víkendu jim pomohl také čerstvý přírodní sníh. Přesto se týdny, kdy musela střediska omezit nebo úplně zastavit provoz, výrazně odrazí na jejich hospodaření. „Lednové výpadky se v podstatě nedají dohnat. Únor není nafukovací, takže jediné období, které zbývá k tomu, že by se to mohlo vylepšit, je březen. Pokud bude dost slunečný a bude dost sněhu,“ vysvětluje ředitel Asociace horských středisek Libor Knot.

