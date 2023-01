Údaje o inflaci za poslední tři měsíce loňského roku můžou vyvolávat dojem, že růst cen zpomaluje. „Je to ale spíš oddechový čas. Klíčový bude začátek letošního roku, kdy dochází k přeceňování řady služeb a zboží, kde se ceníky nemění každý měsíc,“ upozorňuje v Ranním brífinku hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek. Lednová inflace se tak klidně může dostat i na dvacet procent.

Během roku by ale už měla začít klesat a v meziročním vyjádření by se mohla vrátit k jednociferným hodnotám. „Pěti- nebo šestiprocentní inflace je ale stále vzdálená cíli centrální banky,“ připomíná Marek. Pokud by se na takové hladině růst cen usadil dlouhodobě, není to pro ekonomiku ani pro občany dobrá zpráva, vysvětluje ekonom v Ranním brífinku.

