Dnes je středa 11. ledna roku 2023, tedy den, kdy Český statistický úřad zveřejní nejočekávanější údaj za celý loňský rok – jak se vyvíjela inflace. Analytici očekávají, že v prosinci ceny v meziročním srovnání poskočily o více než 16 procent. A že ani na začátku roku, kdy mnohým skončily fixace na ceny energií, inflace neklesne. Lednový údaj prý vyskočí na neuvěřitelných 20 procent. Teprve až v druhé polovině roku má inflace klesnout pod desetiprocentní hranici.

Nebude to ale jen inflace, se kterou se budou muset firmy letos vyrovnat. Z mnoha statistik vyplývá, že maloobchod a restaurace patří mezi typ podniků, které se v současné době nejhůře vyrovnávají s rostoucími náklady. Tento rok ale bude nakonec náročný pro všechny firmy. Na co si musí dát pozor a na co se připravit, o tom si v ranním podcastu Hospodářských novin popovídáme s analytičkou tuzemské pobočky společnosti Dun & Bradstreet Petrou Štěpánovou.