Dobrý den z Hospodářek, je pondělí devátého ledna a to znamená, že vstupujeme do týdne, který vyřeší otázku, kdo postoupí do druhého kola prezidentské volby. Včera proběhla první velká debata na České televizi, během které odstoupil tříprocentní Josef Středula. A tak se debatu pokusíme trochu oglosovat a říci, jak si kdo vedl. A vůbec, jak to může dopadnout. Ale vezmeme to trochu z odstupu - očima dětí. No a taky prozradíme něco nového na kandidáta Petra Pavla. Víte kolik má doma bývalý šéf generálního štábu pistolí? Chybět ale nebudou ani ekonomické zprávy s drobným komentářem.

