Zatímco dosud se první kolo prezidentských voleb chápalo spíše jako primárky o to, kdo se ve finále postaví oligarchovi Andreji Babišovi, nyní se situace mění. Podle dat společnosti Median je Babiš až na třetím místě.

Jak je pravděpodobné, že vypadne a do finále postoupí Danuše Nerudová a Petr Pavel? Mimo jiné na to v dalším dílu podcastu Petra Honzejka „Na Hrad“ odpovídá šéf Medianu Přemysl Čech. Řeč je i o paralelách s předcházejícími volbami, o tom, co který z kandidátů dělá špatně nebo co vlastně stojí za tím, že Babiš zatím nedokáže přitáhnout ani všechny voliče vlastního hnutí.

Všechny díly podcastu Na Hrad a naše ostatní podcasty najdete u nás na webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.