Končí rok, který bude nepochybně mít své důležité místo v učebnicích historie. V dnešním Ranním brífínku Hospodářek se podíváme na to, co se dělo s globální ekonomikou i obchodem a co z toho do budoucna vyplývá pro Česko.

V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.