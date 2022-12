Nemá ani tři tisíce obyvatel, přesto o beskydské obci Čeladná slyšel v Česku skoro každý. Po roce 1990 se začala prudce rozvíjet, namísto vojenských objektů vzniklo nové náměstí, proslulé je tamní 36jamkové golfové hřiště i místní restaurace a architektonicky zajímavé stavby. Zároveň ji obklopuje malebná krajina a cesta z Ostravy trvá ani ne půl hodiny. Čeladná se tak stala oblíbeným cílem developerů, kteří měli v plánu novou výstavbu ještě víc rozšířit a zrychlit. „Cokoliv se tu postavilo, tak se hned prodalo,“ popisuje v podcastu Starosta HN Pavol Lukša, dlouholetý starosta Čeladné.

V letošních volbách zvítězil se svojí stranou Dobrá volba 2016 se ziskem téměř 54 procent hlasů. Navzdory tomu, že na poměry třítisícové obce běžela proti Lukšovi silná předvolební kampaň. Důvod byl podle něj jasný: změna územního plánu, která ze stavebních pozemků opět udělala třeba louky nebo ornou půdu. Navzdory plánům developerů. „Začali jsme výstavbu regulovat příliš pozdě a došlo nám, že bude muset dojít k radikální změně. A když děláte něco radikálně, tak je to vždycky špatně,“ uznává Lukša.

Obec se totiž dostala do klasické pasti související s překotnou výstavbou. „Zatížili jsme si neúměrně infrastrukturu, chybí místa ve školkách, a obec už z toho daňově nic nemá. Poslední dva roky se navíc prodávaly hlavně investiční byty,“ popisuje Lukša.

Několik let pobyl i ve vysoké politice, šest let byl místopředsedou TOP 09 a tři roky za tuto stranu seděl ve sněmovně. Jak hodnotí své působení v poslaneckých lavicích a proč nakonec založil vlastní stranu? Kde přišel ke své přezdívce „Robin Hood z Čeladné“? A proč měli pánové z Čeladné za minulého režimu zásoby hedvábných košil? Nejen to se dozvíte v novém díle podcastu Starosta HN, který moderuje starosta Trojanovic Jiří Novotný.