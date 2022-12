Prezidentská kandidátka Danuše Nerudová prohlásila, že jejím největším handicapem je to, že je mladá a pohledná. Schytala za to hromadu hejtů. Podívejme se na to, jestli oprávněně.

Hostem dalšího dílu prezidentského podcastu Na Hrad je vídeňská politoložka Anna Durnová, která se specializuje mimo jiné na roli emocí v politice a na postavení žen ve veřejném životě. Autor podcastu Petr Honzejk se nestačil divit, co se dozvěděl. Nakonec musel dokonce změnit původní, až příliš jednoduchý náhled na věc. Poslechněte si!