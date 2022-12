Dobrý den z Hospodářek, je čtvrtek osmého prosince. Dnes se podíváme, co to na nás zase Miloš Zeman chystá. Vypadá to, že se rozhodl dát poslední ránu a pořídit si na poslední chvíli vlastního předsedu Ústavního soudu, i když na to z logiky věci i...

8. 12. 2022 ▪ 10:20 min.