Dobrý den z Hospodářek, je čtvrtek osmého prosince. Dnes se podíváme, co to na nás zase Miloš Zeman chystá. Vypadá to, že se rozhodl dát poslední ránu a pořídit si na poslední chvíli vlastního předsedu Ústavního soudu, i když na to z logiky věci i ústavy nemá nárok. Na souvislosti a možné důsledky tohoto politicky i společensky destruktivního kroku se podíváme s reportérkou Respektu Andreou Procházkovou. Chybět nebudou samozřejmě ani zlehka komentované byznysové zprávy.

