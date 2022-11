Čínský technologický gigant Huawei na blacklistu nebo cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan. To byly zlomové okamžiky, které komunistické Číně jasně ukázaly, že si v Česku nemůže dělat, co chce. V Ranním brífinku to řekl ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka. Šéf kontrarozvědky ale upozornil, že čínské zpravodajské služby na Česko stále zaměřují svou vědecko-technickou špionáž a zneužívají k tomu i mezinárodní vědecké projekty. Tuzemští akademici by tak neměli spolupráci s čínskými kolegy podceňovat. „Pro ty, kteří se rozhodnou s Čínou spolupracovat, to může mít i ty nejvážnější důsledky. To si musí každý uvědomit,“ řekl Koudelka.

